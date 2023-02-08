В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на автобусной остановке

Вчера около 06 часов утра на автобусной остановке возле дома 16 по Тимуровской улице неизвестный с ножом напал на отца и сына, граждан одной из стран ближнего зарубежья.

Оба мужчины получили тяжёлые ранения и были госпитализированы. 28-летний потерпевший скончался от полученных травм, его 62-летний отец в тяжёлом состоянии находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство).

Поздно вечером, по месту жительства на ул. Демьяна Бедного по подозрению в совершении преступления задержан 30-летний мужчина.

Установлено, что перед нападением мужчина вышел из дома, зашёл в соседнюю парадную, переоделся и пошёл в сторону Тимуровской улицы. А после нападения он добежал до д. 13 к. 1 по ул. Брянцева, где снова переоделся. Вернулся к месту преступления и некоторое время бродил по дворам.

Мотив преступления устанавливается.