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Питерец.ру » В Петербурге сотрудники полиции задержали гражданина, ударивший ножом знакомого

В Петербурге сотрудники полиции задержали гражданина, ударивший ножом знакомого

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
PiXABAY
Сотрудниками полиции задержан гражданин, ударивший ножом знакомого

Вчера около в 04:20 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома 14 по улице Демьяна Бедного человек с ножевым ранением.

Прибывший на место происшествия наряд полиции в снимаемой под наём комнате трехкомнатной коммунальной квартиры задержал и доставил в отдел полиции 6 неработающих граждан в возрасте от 23 до 38 лет.

Позже из больницы поступила телефонограмма о том, что в 03:56 с указанного адреса двумя гражданами на автомобиле с множественными колото-резаными ранениями, в тяжёлом состоянии был доставлен 24-летний гражданин.

Сотрудниками полиции установлено, что потерпевший получил ножевые ранения в результате внезапной ссоры, возникшей после совместной пьянки. По подозрению в совершении этого преступления задержан 26-летний знакомый потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.  Остальные пятеро доставленных мужчин были опрошены в качестве свидетелей и отпущены.

Источник: ГУ МВД
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