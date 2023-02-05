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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионерка перевела аферистам более 2,6 миллиона рублей

В Ленобласти пенсионерка перевела аферистам более 2,6 миллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
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Жительница поселка Кузьмоловский Всеволожского района потеряла более 2,6 миллиона рублей после общения с мошенниками.

В период времени с 25 января по 1 февраля 71-летней пенсионеке из поселка Кузьмоловский, Всеволожского района Ленинградской области звонил неизвестный преступник, представившийся «сотрудником Следственного комитета» и пугал тем, что с ее счетом происходят мошеннические действия.

В итоге телефонный аферист убедил женщину для «сохранности» накоплений перевести их на «безопасный счет», а также оформить кредит. В итоге материальный ущерб составил 2 638 579 рублей.

Ранее пенсионерка в полицию не обращалась. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
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1 комментарий

Николай
Не плохо живут пенсионеры... Только почему то я таких не встречал.
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