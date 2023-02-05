В Ленобласти пенсионерка перевела аферистам более 2,6 миллиона рублей

В период времени с 25 января по 1 февраля 71-летней пенсионеке из поселка Кузьмоловский, Всеволожского района Ленинградской области звонил неизвестный преступник, представившийся «сотрудником Следственного комитета» и пугал тем, что с ее счетом происходят мошеннические действия.

В итоге телефонный аферист убедил женщину для «сохранности» накоплений перевести их на «безопасный счет», а также оформить кредит. В итоге материальный ущерб составил 2 638 579 рублей.

Ранее пенсионерка в полицию не обращалась. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.