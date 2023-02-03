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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан нетрезвый водитель, пытавшийся дать взятку полицейскому

В Петербурге задержан нетрезвый водитель, пытавшийся дать взятку полицейскому

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Нетрезвый водитель элитной иномарки, пытавшийся дать взятку полицейскому, задержан в Петербурге

Возле дома 35 на проспекту Испытателей для проверки документов был остановлен «Mercedes-Maybach». Выяснилось, что, согласно базе данных ГИБДД, прежний владелец автомобиля написал заявление о прекращении его регистрации в связи с тем, что новый собственник не поставил машину на учёт.

За рулём автомобиля оказался ранее привлекавшийся за езду в нетрезвом виде и лишённый прав 57-летний местный житель. Автоинспектор выявил у мужчины внешние признаки опьянения, однако от освидетельствования он отказался.

В патрульном автомобиле водитель предложил стражу правопорядка денежные средства за непривлечение его к ответственности, положив 2 купюры по 1000 руб. в бардачок служебного транспорта.

Гражданин доставлен в отдел полиции, автомобиль помещён на спец стоянку.

Возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 264.1 и ст. 291.2 УК РФ. Также составлен административный протокол по ст. 12.1 КоАП РФ.

Источник: ГУ МВД
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