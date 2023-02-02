В Ленобласти на платной М-11 загорелась фура

Сегодня ночью около 02 часов на 665-м километре трассы М-11 "Нева", у поселка Войскорово, в Тосненском районе Ленинградской области загорелся грузовой автомобиль, ехавший в сторону Петербурга. Фото полыхающей автомашины опубликованы в соцсетях.

Последствия пожара также попали на видео. Камера смартфона сняла то, что осталось от сгоревшего прицепа.

По данным компании-оператора участка платной трассы "Магистраль двух столиц", пострадавших в результате случившегося нет. Движение в сторону Петербурга открыто по одной полосе.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознание МЧС и сотрудники ГИБДД.