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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на платной М-11 загорелась фура

В Ленобласти на платной М-11 загорелась фура

0
108
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Фура превратилась в факел на платной «Неве» у Войскорово

Сегодня ночью около 02 часов на 665-м километре трассы М-11 "Нева", у поселка Войскорово, в Тосненском районе Ленинградской области загорелся грузовой автомобиль, ехавший в сторону Петербурга. Фото полыхающей автомашины опубликованы в соцсетях.

Последствия пожара также попали на видео. Камера смартфона сняла то, что осталось от сгоревшего прицепа.

По данным компании-оператора участка платной трассы "Магистраль двух столиц", пострадавших в результате случившегося нет. Движение в сторону Петербурга открыто по одной полосе.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознание МЧС и сотрудники ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район пожар автомобиль видео
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