В Ленобласти иномарка влетела в бетонное ограждение

Вчера вечером около 17 часов 40 минут поступила информация о ДТП на 665-ом километре автотрассы М-11 "Нева" в сторону Москвы, в Тосненском районе Ленинградской области легковой автомобиль "Ауди" въехал в бетонное ограждение в районе поселка Войскорово.

По информации ГИБДД, в ДТП пострадал один человек - пассажир автомашины. Его личность и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На опубликованных в соцсетях фото видно, что на месте ДТП разбросаны обломки автомобиля, ограждение повреждено. Однако в компании уточнили, что движение в районе аварии уже восстановлено.

В ГУ МЧС по Ленобласти 47news уточнили, что спасательные подразделения региона к ликвидации последствий ДТП не привлекались.