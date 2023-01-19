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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка влетела в бетонное ограждение

В Ленобласти иномарка влетела в бетонное ограждение

0
40
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение на платной трассе в Тосненском районе Ленобласти

Вчера вечером около 17 часов 40 минут поступила информация о ДТП на 665-ом километре автотрассы М-11 "Нева" в сторону Москвы, в Тосненском районе Ленинградской области легковой автомобиль "Ауди" въехал в бетонное ограждение в районе поселка Войскорово. 

По информации ГИБДД, в ДТП пострадал один человек - пассажир автомашины. Его личность и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На опубликованных в соцсетях фото видно, что на месте ДТП разбросаны обломки автомобиля, ограждение повреждено. Однако в компании уточнили, что движение в районе аварии уже восстановлено.

В ГУ МЧС по Ленобласти 47news уточнили, что спасательные подразделения региона к ликвидации последствий ДТП не привлекались.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
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