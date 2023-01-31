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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе в квартире нашли мертвыми семейную пару пенсионеров

Во Фрунзенском районе в квартире нашли мертвыми семейную пару пенсионеров

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Опубликовал: Вадик Котов
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Семейную пару пенсионеров нашли мертвыми в Купчино. В квартире обнаружено около 40 пустых бутылок из-под водки

Вчера днем в квартире дома 29/1 по улице Димитрова были обнаружены останки 61-летнего мужчины и 62-летней женщины. Тела обнаружила подруга погибшей, у нее были ключи от жилища, переданные ей сыном.

Мертвая женщина лежала на диване в комнате, ее супруг – рядом на полу. Мужчину соседи видели возле дома около 2,5 недель назад, женщина предположительно скончалась в середине декабря.

По словам сына, родители проживали вдвоем, вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкоголем. В квартире нашли 37 пустых бутылок из-под водки.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.  

Источник: Конкретно.ру
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