Во Фрунзенском районе в квартире нашли мертвыми семейную пару пенсионеров

Вчера днем в квартире дома 29/1 по улице Димитрова были обнаружены останки 61-летнего мужчины и 62-летней женщины. Тела обнаружила подруга погибшей, у нее были ключи от жилища, переданные ей сыном.

Мертвая женщина лежала на диване в комнате, ее супруг – рядом на полу. Мужчину соседи видели возле дома около 2,5 недель назад, женщина предположительно скончалась в середине декабря.

По словам сына, родители проживали вдвоем, вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкоголем. В квартире нашли 37 пустых бутылок из-под водки.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.