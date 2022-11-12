Во Фрунзенском районе обнаружены трупы двух петербуржцев

Накануне утром щколо 09 часов к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о происшествии от 41-летнего монтажника коммерческой фирмы. Мужчина сообщил о том, что с трех часов ночи 11 ноября находился в гостях в квартире дома 33/1 по Бухарестской улице с 41-летним хозяином и 39-летней гостьей. Все трое употребляли спиртные напитки, после чего он лег спать.

Проснувшись утром, он обнаружил хозяина и гостью без признаков жизни. По словам рабочего, мужчина и женщина периодически употребляли запрещенные вещества.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.