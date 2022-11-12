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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе обнаружены трупы двух петербуржцев

Во Фрунзенском районе обнаружены трупы двух петербуржцев

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Опубликовал: Вадик Котов
0
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В купчинской квартире нашли бездыханные тела мужчины и женщины.

Накануне утром щколо 09 часов к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о происшествии от 41-летнего монтажника коммерческой фирмы. Мужчина сообщил о том, что с трех часов ночи 11 ноября находился в гостях в квартире дома 33/1 по Бухарестской улице с 41-летним хозяином и 39-летней гостьей. Все трое употребляли спиртные напитки, после чего он лег спать.

Проснувшись утром, он обнаружил хозяина и гостью без признаков жизни. По словам рабочего, мужчина и женщина периодически употребляли запрещенные вещества.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Источник: Конкретно.ру
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