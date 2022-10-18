В Сланцах обнаружены мертвыми мужчина и женщина

Накануне в пятом часу вечера к полициейским Сланцевского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в квартире на первом этаже дома на улице Маяковского в Сланцах обнаружены мертвыми муж и жена. Ему было 48 лет, ей 41 год. Тело мужчины достали из петли в коридоре, на женщине, лежавшей в комнате на диване, признаков насилия не зафиксировано.

По данным 47news, тревогу забили соседи - они заметили, что в квартире примерно неделю не горит свет, а сами супруги не выходят из дома. Об этом соседи сообщили сыну. Когда он не смог попасть внутрь, то снял решетку с окна и залез внутрь.

Обстоятельства смерти выясняет районный отдел СК Ленобласти.