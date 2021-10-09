В Петербурге на пожаре погибли два человека

Вчера утромя в квартире дома 79/2 по проспекту Науки произошел пожар. В двухкомнатной отдельной квартире на втором этаже пятиэтажного дома выгорели постельные принадлежности и обстановка на площади 2 кв. метра.

По информации АН «Оперативное прикрытие», на месте происшествия обнаружены трупы 56-летнего хозяина жилища и 49-летней женщины. Тела нашли на кухне. Очаг возгорания находился в комнате. Люди погибли от смертельного отравления угарным газом.

Причина возгорания устанавливается. Порядок в квартире не нарушен, дверь была заперта изнутри.