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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге на пожаре погибли два человека

В Петербурге на пожаре погибли два человека

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Опубликовал: Anton78
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В Калининском районе Петербурга на пожаре погибли два человека

Вчера утромя в квартире дома 79/2 по проспекту Науки произошел пожар. В двухкомнатной отдельной квартире на втором этаже пятиэтажного дома выгорели постельные принадлежности и обстановка на площади 2 кв. метра.

По информации АН «Оперативное прикрытие», на месте происшествия обнаружены трупы 56-летнего хозяина жилища и 49-летней женщины. Тела нашли на кухне. Очаг возгорания находился в комнате. Люди погибли от смертельного отравления угарным газом.

Причина возгорания устанавливается. Порядок в квартире не нарушен, дверь была заперта изнутри.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район пожар обнаружение трупа
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