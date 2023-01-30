В Ленобласти мномапку разорвало после лобового ДТП с большегрузом, погибла женщина

Сегодня около 11 часов 30 минут на 473-м километре трассы А-114 "Вологда - Тихвин - Новая Ладога" лоб в лоб столкнулись грузовой Volvo и Renault Sandero. От полученных травм женщина в легковой иномарке скончалась на месте ДТП.

На месте происшествия работает дежурная смена 61-й пожарной части: четыре человека, задействовав одну единицу техники. Проводятся работы по деблокировке.

В ФКУ "Упрдор Северо-Запад" сообщили, что на участке федеральной трассы временно организовано реверсивное движение.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.