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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на льду реки Невы обнаружено сильно обгоревшее тело

В Ленобласти на льду реки Невы обнаружено сильно обгоревшее тело

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Опубликовал: Anton78
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Тело мужчины увезли со льда Невы у поселка имени Свердлова

Сегодня днем около 12 часов 30 минут в экстренные службы Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на льду реки Невы у поселка имени Свердлова обнаружено сильно обгоревшее тело мужчины

В Аварийно-спасательной службе Ленобласти сообщили, что погибшего на берег вытащила дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

В полицейском главке 47news сообщили, что тело обнаружено в районе пересечения 8-й линии в Свердлова и улицы Овцинской. Сигнал поступил от очевидца. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район обнаружение трупа
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