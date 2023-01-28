В Ленобласти на льду реки Невы обнаружено сильно обгоревшее тело

Сегодня днем около 12 часов 30 минут в экстренные службы Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на льду реки Невы у поселка имени Свердлова обнаружено сильно обгоревшее тело мужчины

В Аварийно-спасательной службе Ленобласти сообщили, что погибшего на берег вытащила дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

В полицейском главке 47news сообщили, что тело обнаружено в районе пересечения 8-й линии в Свердлова и улицы Овцинской. Сигнал поступил от очевидца. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.