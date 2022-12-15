На пожаре в Новосергеевке обнаружили обгоревшее тело

Сегодня ранним утром 04 часов 30 минут в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в деревне Новосергиевка, Всеволожского района Ленинградской области. Пламя охватило нежилое помещение на площади 30 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать около 06 часов 15 минут.

На месте происшествия работали дежурные смены 150, 149, 147 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области (20 человек, 5 ед. техники).

Как рассказали 47news полицейские, пожар произошел в нежилом производственном помещении. Горели строительные материалы. После тушения на месте происшествия было обнаружено сильно обгоревшее тело. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.