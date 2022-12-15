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Питерец.ру » Происшествия » На пожаре в Новосергеевке обнаружили обгоревшее тело

На пожаре в Новосергеевке обнаружили обгоревшее тело

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Опубликовал: Anton78
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В полыхавшем ангаре со стройматериалами в Новосергиевке нашли погибшего

Сегодня ранним утром 04 часов 30 минут в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в деревне Новосергиевка, Всеволожского района Ленинградской области. Пламя охватило нежилое помещение на площади 30 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать около 06 часов 15 минут.

На месте происшествия работали дежурные смены 150, 149, 147 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области (20 человек, 5 ед. техники).

Как рассказали 47news полицейские, пожар произошел в нежилом производственном помещении. Горели строительные материалы. После тушения на месте происшествия было обнаружено сильно обгоревшее тело. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пожар обнаружение трупа
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