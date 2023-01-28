В Ленобласти в ДТП с большегрузами погиб водитель из Поволжья

Вчера вечером около 17 часов 50 минут на 641-м километре автотрассы М-11 "Нева" грузовик "Scania" с полуприцепом под управлением 43-летнего жителя Нижегородской области столкнулся с автомашиной компании-подрядчика, которая обслуживает федеральную трассу. Автомобиль выставили для прикрытия на время дорожных работ, а его 42-летний водитель во время ДТП находился на проезжей части.

От полученных травм водитель из Поволжья скончался на месте происшествия, его коллега-дорожник госпитализирован с травмами. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена тосненского поисково-спасательного отряда. Кабина "Скании" была сильно искорежена, оттуда деблокировали погибшего.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.