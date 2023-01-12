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Питерец.ру » Происшествия » Под Лодейным Полем иномарка столкнулась с большегрузом

Под Лодейным Полем иномарка столкнулась с большегрузом

0
15
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Под Лодейным Полем водителя вырезали из «Хендэ» после маневра

Вчера вечером около 22 часов на 216-м километре автотрассы Р-21 "Кола", в Лодейнопольском районе Ленинградской области автомобиль "Hyundai" пошел на обгон и столкнулся с большегрузом.

Как пояснили сотрудники ГИБДД, в результате ДТП в салоне иномарки оказался зажат 43-летний водитель. Его деблокировали при помощи гидравлического инструмента, мужчину госпитализировали.

В ГУ МЧС России по Ленобласти, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейного Поля.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают дорожные полицейские.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район ДТП
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