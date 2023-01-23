В Горбунках пенсионерка после разговора с мошенницей выкинула в окно 250 тысяч рублей

В минувшую пятницу к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области обратилась 86-летняя жительница деревни Горбунки. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что ей по телефону позвонила женщина, которая представилась сотрудником полиции. Телефонная собеседница сообщил пожилой женщине о том, что её дочь, якобы, стала виновницей серьёзного ДТП. Собеседница заявила, что знает, как помочь в трудной ситуации, но свою поддержку оценила в 250 тысяч рублей. Деньги необходимо было отдать курьеру. Вскоре к дому пенсионерки действительно прибыл неизвечтный мужчина. Пожилая женщина выкинула ему из окна свёрток с деньгами.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).