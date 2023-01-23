В Приморском районе пожилой петербуржец погиб под колесами трамвая

Накануне поздним вечером около 22 часов возле дома 111 по улице Савушкина, в Приомрском районе Петербурга трамвай маршрута №19 совершил наезд на лежащего на трамвайных путях 66-летнего мужчину. Колесо вагона превратило его голову в кровавое месиво.

Прохожие говорят, что мужчина был пьян и сам упал на пути.

По факту начата проверка. По данным АН «Оперативное прикрытие», 51-летний вагоновожатый ранее дважды привлекался к ответственности за нарушения ПДД: за превышение скорости и игнорирование дорожных знаков. Были ли нарушения допущены при вождении трамвая или личного транспорта, не уточняется.