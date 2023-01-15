В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении с ножом

В минувшую пятницу к полицейским на метрополитене от неработающего 35-летнего мужчины без определенного места жительства поступило сообщение, что в заброшенной квартире возле дома 27 по улице Репина, после распития спиртных напитков, в ходе конфликта, двое мало известных мужчин нанесли ему ножевые ранения, совершили хищение 200 рублей и банковской карты.

По горячим следам возле дома 27 по улице Репина, оперуполномоченным, задержаны неработающие мужчины без определенного места жительства 29 и 38 лет.

У подозреваемых изъят нож.

Потерпевший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.