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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино хулиган устроил стрельбу по зрителям

В Колпино хулиган устроил стрельбу по зрителям

0
74
Опубликовал: Anton78
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Фото:
Яндекс
В кинотеатре «Мираж» на Октябрьской улице в Колпино хулиган выстрелил в сторону зрителей из сигнального пистолета

Поздним вечером 13 января около 23 часов в кинотеатре «Мираж» на Октябрьской улице в городе Колпино пьяный мужчина спровоцировал словесный конфликт с посетителями кинотеатра. Затем достал предмет, похожий на сигнальный пистолет, и выстрелил в сторону зрителей.

В результате конфликта пострадавших нет. Изъято пиротехническое устройство «Сигнал охотника».

Полицейскими по факту хулиганства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Вчера около 11 часов возле дома 21 по улице Ижорского батальона подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний житель Всеволожска.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Колпинский район Колпино хулиганство
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