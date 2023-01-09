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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге будут судить взломщиков банкоматов, похитивших почти 18 миллионов рублей

В Петербурге будут судить взломщиков банкоматов, похитивших почти 18 миллионов рублей

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Опубликовал: Anton78
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В Санкт-Петербурге осудят взломщиков банкоматов, похитивших почти 18 миллионов рублей

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. СПб и ЛО завершено расследование уголовного дела в отношении троих участников организованной группы, которые похитили из двух банкоматов почти 18 миллионов рублей.

Первое преступление было совершено 24 апреля 2019 года. Тогда в гипермаркете на улице Олеко Дундича путём подбора цифрового кода и ключа к сейфовой двери из терминала было похищено более 8 млн руб. Второй раз сообщники пошли на дело 27 декабря 2019 г. Их целью стал агрегат того же банка, расположенный в гипермаркете на Кузнецовской ул. Оттуда было похищено свыше 9 миллионов рублей.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2022 года сотрудниками уголовного розыска Северной столицы трое подозреваемых были задержаны на территории СПб, ЛО и Нижнего Новгорода.

Установлено, что 30-летний лидер организованной группы с 36-летним подельником ранее работали инкассаторами и были знакомы с техническим устройством аппаратов. Их ранее судимый 37-летний сообщник устроился работать охранником в финансовую организацию, терминалы которой злоумышленники и обворовали.

По данным следствия, работник службы безопасности банка во время сбора наличных подсматривал код доступа к хранилищу денег, передавал информацию подельникам и на своём автомобиле возил соучастников на места преступлений.

Бывшие инкассаторы, облачившись в соответствующую униформу, вскрывали аппараты и похищали денежные средства. Очистив банкомат, они уезжали в направлении Всеволожского района ЛО и в лесу сжигали одежду. Краденые деньги тратили на наркотические средства, путешествия и игры в казино, а также на покупку иномарки.

Лидеру организованной группы была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, его подельнику – домашний арест, а водителю – заключение под стражу.

В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ с утверждённым обвинительным заключением направлено в Московский районный суд СПб для рассмотрения по существу.

Источник: ГУ МВД
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