Петербурженка обвинила пасынка в домогательстве к её малолетним дочерям

Вчера к полицейским Московского района Петербурга обратилась 39-летняя женщина, которая рассказала стражам порядка о том, что пасынок совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух ее дочерей.

Это произошло осенью-зимой 2013 года в Тверской области, где тогда проживала семья. В то время парню было 15 лет, девочкам по 7 и 10 лет.

Молодой человек, которому сейчас 24 года, проживает в Московском районеПетербурга. Его ищут.

Материла передан в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.