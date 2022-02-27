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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге изнасиловали 14-летнюю девочку

В Петербурге изнасиловали 14-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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В Московском районе Петербурга изнасиловали 14-летнюю девочку

Накануне вечером к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 54-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что 25-26 февраля в неустановленном месте на территории Московского района Санкт-Петербурга неустановленный молодой человек совершил изнасилование ее 14-летней дочери.

Материал передан в Следственный комитет. Сформирована оперативно-следственная группа из сотрудников УМВД по Московскому району Петербурга и ОМВД по Тосненскому району Ленобалсти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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