Накануне вечером к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 45-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчина рассказал о том, что в 2017 или 2018 году в квартире на Софийской улице некий «Даня» совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери 2011 года рождения. Насильник является сыном сожителя бывшей жены заявителя. Квартира, в которой надругались над ребенком, принадлежит ей.
Материалы переданы в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге неизвестный надругался над малолетним ребенком
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Опубликовал: Fedorov
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Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские проверяют информацию о насилии над малолетним ребенком.
Накануне вечером к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 45-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчина рассказал о том, что в 2017 или 2018 году в квартире на Софийской улице некий «Даня» совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери 2011 года рождения. Насильник является сыном сожителя бывшей жены заявителя. Квартира, в которой надругались над ребенком, принадлежит ей.
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