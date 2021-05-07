В Петербурге неизвестный надругался над малолетним ребенком

Накануне вечером к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 45-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчина рассказал о том, что в 2017 или 2018 году в квартире на Софийской улице некий «Даня» совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери 2011 года рождения. Насильник является сыном сожителя бывшей жены заявителя. Квартира, в которой надругались над ребенком, принадлежит ей.

Материалы переданы в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.