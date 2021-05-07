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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге неизвестный надругался над малолетним ребенком

В Петербурге неизвестный надругался над малолетним ребенком

0
36
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские проверяют информацию о насилии над малолетним ребенком.

Накануне вечером к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 45-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчина рассказал о том, что в 2017 или 2018 году в квартире на Софийской улице некий «Даня» совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери 2011 года рождения. Насильник является сыном сожителя бывшей жены заявителя. Квартира, в которой надругались над ребенком, принадлежит ей.
Материалы переданы в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район насильник дети
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