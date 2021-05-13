Вчера к полицейским Петродворцового района Петербурга обратилась 39-летняя жительница города Ломоносова. Женщина написала заявление на 42-летнего бывшего мужа. По ее словам, 4 мая экс-супруг в своей квартире на Михайловской улице якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своих детей, 3-х и 5-ти лет.
Согласно решению суда, дети проживают совместно с матерью, а отец имеет право на встречи с ними.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Житель города Ломоносов подозревается в насилии над малолетним детьми
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Опубликовал: Fedorov
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Жителя Ломоносова подозревают в насилии над малолетним детьми. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Вчера к полицейским Петродворцового района Петербурга обратилась 39-летняя жительница города Ломоносова. Женщина написала заявление на 42-летнего бывшего мужа. По ее словам, 4 мая экс-супруг в своей квартире на Михайловской улице якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своих детей, 3-х и 5-ти лет.
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