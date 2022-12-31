В Вырице задержали местного жителя обокравшего церковь

Ранее сообщалось о том, что 29 декабря на территории церкви в поселке Вырица на проспекте Кирова, 49, разбив стеклянную дверь, отдельно стоящего от церкви здания трапезной, неизвестный, забрал коробку с деньгами. Материальный ущерб составил 5 000 руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

30 декабря сотрудниками уголовного розыска Гатчинского района Ленинградской области по месту жительства в поселке Вырица, задержан 37-летний, неработающий местный житель. Подозреваемый был ранее неоднократно судим, в основном за совершение краж. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.