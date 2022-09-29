Во Всеволожске пенсионер поверил в историю про ДТП и отдал аферистам 120 тысяч рублей

Вчера вечером 75-летний житель города Всеволожск обратился к полицейским с заявлением о том, что утром ответил на звонки с мобильного телефона. Телефонный собеседник представился сотрудником полиции и утверждал, что родственница пенсионера попала в ДТП. Для решения вопроса, пенсионер передал курьеру 120 тысяч рублей. За деньгами прибыл мужчина среднего роста с аккуратно постриженной бородой в светло-бежевой куртке и темно-синих джинсах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).