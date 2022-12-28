В Петербурге задержали жителя Псковской области за обман пенсионерки

Вчера к полицейским Калининского района Пеетрбурга обратилась 88-летняя пенсионерка, которая сообщила о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 700 евро и 2700 долларов США. Ущерб составил около 233 400 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Нарядом полиции на Гражданском проспекте был задержан 19-летний житель Псковской области, который пояснил, что в качестве курьера получил денежные средства у пожилой женщины и перевел их на продиктованный неизвестным мужчиной счет, за что получил денежное вознаграждение в сумме 20 500 рублей.

В отношении злоумышленника составлен административной протокол по ч. 1 ст. 20. 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), устанавливается его причастность к совершению указанного деяния.