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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ссора студентов закончилась поножовщеной

В Петербурге ссора студентов закончилась поножовщеной

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Калининском районе Пкетербурга полицейские проводят проверку по факту поножовщины между студентами

Накануне к полицейским Калининского района Петербурга поступила телефонограмма о том, что в одном из учебных заведений среднего профессионального образования, на улице Руставели, дом 33, у студента ножевое ранение в шею.

Установлено, что 19-летний студент 2 курса во время возникшей ссоры в ходе обсуждения учебных вопросов нанес ножевые ранения своему 17-летнему сокурснику.

Потерпевший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), изъят нож.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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