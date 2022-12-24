В Петербурге ссора студентов закончилась поножовщеной

Накануне к полицейским Калининского района Петербурга поступила телефонограмма о том, что в одном из учебных заведений среднего профессионального образования, на улице Руставели, дом 33, у студента ножевое ранение в шею.

Установлено, что 19-летний студент 2 курса во время возникшей ссоры в ходе обсуждения учебных вопросов нанес ножевые ранения своему 17-летнему сокурснику.

Потерпевший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), изъят нож.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.