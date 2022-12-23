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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти лекговушка столкнулась с грузовиком. Один человек пострадал

В Ленобласти лекговушка столкнулась с грузовиком. Один человек пострадал

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
47News
Грузовик и легковушка разлетелись по обочинам под Киришами, есть пострадавший

Сегодня около 12 часов на 15 километре автодороги Зуево-Новая Ладога, в Киришском районе Ленинградской области водитеь автомашины Volkswagen Polo, который двигался в сторону Зуево, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с "КамАЗом".

Судя по кадрам с места ДТП, от удара обе автомашины вылетели с дороги на обочины. Volkswagen получил сильные механические повреждения, передний кузов смяло пополам. Грузовик перевернулся набок.

В результате ДТП пострадал один человек, с места его госпитализировали в больницу.

Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Киришский район ДТП
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