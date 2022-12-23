В Ленобласти лекговушка столкнулась с грузовиком. Один человек пострадал

Сегодня около 12 часов на 15 километре автодороги Зуево-Новая Ладога, в Киришском районе Ленинградской области водитеь автомашины Volkswagen Polo, который двигался в сторону Зуево, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с "КамАЗом".

Судя по кадрам с места ДТП, от удара обе автомашины вылетели с дороги на обочины. Volkswagen получил сильные механические повреждения, передний кузов смяло пополам. Грузовик перевернулся набок.

В результате ДТП пострадал один человек, с места его госпитализировали в больницу.

Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.