На КАД у Новоселья иномарка на скорости протаранила стоящие «Жигули»

Вчера вечером около 19 часов на 87 километре внутреннего кольца КАД, в районе посёлка Новоселье произошло ДТП.

Судя по кадрам видео, опубликованном в социальной сети, автомобиль "Жигули" стоял в правой полосе без включенной "аварийки". Водитель автомобиля "Форд Фокус", вероятно, не заметил препятствие и продолжил движение, в результате чего произошло столкновение. От удара отечественный автомобиль отбросило на середину дороги.

По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадал 36-летний мужчина: с ушибом грудной клетки и двумя сломанными рёбрами его доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками дорожной полиции.