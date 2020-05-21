По предварительной информации ГИБДД, сегодня утром около 07:40 на 13 километре дороги Кириши − Будогощь − Смолено водитель «Шевроле Круз», личность которого устанавливается, на левом закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с бензовозом КАМАЗ.
В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожной аварии.
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Киришском районе выясняют обстоятельства дорожной аварии с летальным исходом.
По предварительной информации ГИБДД, сегодня утром около 07:40 на 13 километре дороги Кириши − Будогощь − Смолено водитель «Шевроле Круз», личность которого устанавливается, на левом закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с бензовозом КАМАЗ.
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