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Питерец.ру » Происшествия » Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти

Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти

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100
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Киришском районе выясняют обстоятельства дорожной аварии с летальным исходом.

По предварительной информации ГИБДД, сегодня утром около 07:40 на 13 километре дороги Кириши − Будогощь − Смолено водитель «Шевроле Круз», личность которого устанавливается, на левом закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с бензовозом КАМАЗ.
В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожной аварии.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Киришский район Ленобласть ДТП
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