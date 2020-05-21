Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти

По предварительной информации ГИБДД, сегодня утром около 07:40 на 13 километре дороги Кириши − Будогощь − Смолено водитель «Шевроле Круз», личность которого устанавливается, на левом закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с бензовозом КАМАЗ.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожной аварии.