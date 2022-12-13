На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек

Сегодня утром на трассе М-10 около поворота в деревню Новолисино, Тосненского района Ленинградской области произошло лобовое столкновение автомобилей "Volkswagen" и "Chery". В результате ДТП погиб водитель Volkswagen. Автомобилист, который находился за рулем второго авто, получил травмы.

Судя по кадрам с места происшествия, одна из автомашин от удара вылетела с дороги.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно оказали помощь пострадавшему и передали его сотрудникам скорой помощи. Погибшего мужчину пришлось деблокировать из покореженной машины. Его передали правоохранителям.