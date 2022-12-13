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Питерец.ру » Происшествия » На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек

На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек

0
69
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
47News
Один человек погиб и еще один пострадал в лобовом ДТП на трассе М-10 в Ленобласти

Сегодня утром на трассе М-10 около поворота в деревню Новолисино, Тосненского района Ленинградской области произошло лобовое столкновение автомобилей "Volkswagen" и "Chery". В результате ДТП погиб водитель Volkswagen. Автомобилист, который находился за рулем второго авто, получил травмы.

Судя по кадрам с места происшествия, одна из автомашин от удара вылетела с дороги.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно оказали помощь пострадавшему и передали его сотрудникам скорой помощи. Погибшего мужчину пришлось деблокировать из покореженной машины. Его передали правоохранителям.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
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