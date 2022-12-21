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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали пьяного водителя, взявшего без спроса арендованную дядей машину

В Петербурге задержали пьяного водителя, взявшего без спроса арендованную дядей машину

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Санкт-Петербурге задержан нетрезвый водитель, взявший без спроса арендованную дядей машину

В Красногвардейском районе автоинспекторы заметили машину иностранного производства, движущуюся с превышением скорости. Стражи правопорядка подали сигнал об остановке, однако водитель его проигнорировал.

Включив звуковые и световые сигналы на служебном транспорте, полицейские начали преследование. Через громкоговорящее устройство они неоднократно требовали от нарушителя остановиться, однако тот продолжал двигаться с высокой скоростью, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих.

На пр. Энергетиков правоохранители приняли решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. Инспектор ДПС произвёл один предупредительный выстрел вверх и три – по колёсам. В результате иномарка остановилась.

За рулем машины находился 20-летний житель Кировского района ЛО. По результатам проведённого на месте освидетельствования было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Его для разбирательства доставили в отдел полиции, а транспорт поместили на спецстоянку.

Установлено, что иномарка принадлежит столичной каршеринговой компании и находится в аренде у дяди правонарушителя. Ключи от машины молодой человек взял без разрешения родственника, когда был у него в гостях.

В отношении управлявшего транспортом гражданина составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.12, ч. 2 ст. 12.25, ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного завладения автомобилем.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район угон пьяный водитель видео
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