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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе задержали 19-летнего парень, обманувшего пенсионерку

Во Фрунзенском районе задержали 19-летнего парень, обманувшего пенсионерку

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79
Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские Фрунзенского района за час задержали мошенника, обманувшего пенсионерку

Вчера к полицейским Фрунзенского района Пеетрбурга обратилась 85-летняя женщина, проживающая в доме 71 по улице Будапештской, с заявлением о том, что ей позвонила неизвестная, представилась дочерью и сообщила, что является виновником ДТП и для непривлечения ее к уголовной ответственности убедила передать курьеру 100 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Спустя час на Дунайском проспекте опергруппой задержан неработающий 19-летний молодой человек.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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