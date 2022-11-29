Во Фрунзенском районе задержали 19-летнего парень, обманувшего пенсионерку

Вчера к полицейским Фрунзенского района Пеетрбурга обратилась 85-летняя женщина, проживающая в доме 71 по улице Будапештской, с заявлением о том, что ей позвонила неизвестная, представилась дочерью и сообщила, что является виновником ДТП и для непривлечения ее к уголовной ответственности убедила передать курьеру 100 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Спустя час на Дунайском проспекте опергруппой задержан неработающий 19-летний молодой человек.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.