В Ленобласти автобус улетел в кювет, пострадали 7 пассажиров

По предварительной информации, вчера днем около 13 часов 30 минут на 18-м км автодороги "Галично - Харчевни", рядом с деревней Большой Двор, в Бокситогорском районе Ленинградской области автобус "ПАЗ" под управлением 63-летнего мужчины вылетел в кювет.

В результате произошедшей дорожной авариий пострадали семь пассажиров: шесть женщин и мужчина в возрасте от 20 до 82 лет. Состояние 52-летней пассажирки врачи оценивают как тяжелое, у нее зафиксирован перелом позвоночника. Травмы остальных врачи квалифицировали как средние и удовлетворительные. Одна девушка после оказания первой помощи отпущена лечиться амбулаторно.

По предварительным данным, автобус ехал по маршруту "Тихвин - Пикалево". Установлено, что у водителя "ПАЗа" с начала года два административных штрафа.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшей дорожной аварии.