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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе задержан злоумышленник по подозрению в участии в групповом конфликте

В Московском районе задержан злоумышленник по подозрению в участии в групповом конфликте

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85
Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудниками полиции задержан злоумышленник по подозрению в участии в групповом конфликте в Московском районе

Как сообщалось ранее, вечером, 17 декабря к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о конфликте между водителем автомобиля «Пежо», подъехавшему к дому 42 корпус 2 по Новоизмайловскому проспекту и группой молодых людей. Один из молодых людей распылил слезоточивую жидкость из аэрозольного баллончика, а водитель «Пежо» в ответ выстрелил из сигнального пистолета и уехал.

18 декабря подозреваемого в стрельбе, ранее неоднократно судимого 47-летнего мужчину задержали в г. Коммунар. Изъят охолощенный пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Источник: ГУ МВД
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