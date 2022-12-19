В Московском районе задержан злоумышленник по подозрению в участии в групповом конфликте

Как сообщалось ранее, вечером, 17 декабря к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о конфликте между водителем автомобиля «Пежо», подъехавшему к дому 42 корпус 2 по Новоизмайловскому проспекту и группой молодых людей. Один из молодых людей распылил слезоточивую жидкость из аэрозольного баллончика, а водитель «Пежо» в ответ выстрелил из сигнального пистолета и уехал.

18 декабря подозреваемого в стрельбе, ранее неоднократно судимого 47-летнего мужчину задержали в г. Коммунар. Изъят охолощенный пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).