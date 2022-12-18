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Питерец.ру » Происшествия » Мужчина, похитевший собственного сына в Петербурге, задержан в Железногорске

Мужчина, похитевший собственного сына в Петербурге, задержан в Железногорске

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Опубликовал: Вадик Котов
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Уголовный розыск задержал мужчину, находящегося в федеральном розыске по обвинению в похищении собственного сына

Как сообщалось ранее, утром 8 декабря 2021 года 50-летний мужчина, находясь возле дома 77/1 по Суздальскому проспекту, напал на бывшую жену, которая вела в сад их ребенка, нанес ей несколько ударов, после чего, вопреки порядку, по которому он ограничен в родительских правах, забрал ребёнка и скрылся.

Мужчина был объявлен в федеральный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

Вчера сотрудники полиции задержали в городе Железногорске, разыскиваемого мужчину. Установлено местонахождение 6-летнего сына задержанного.

Мужчина доставлен в полицию для последующего доставления в следственные органы Петербурга. Мальчик передан матери.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район похищение людей дети
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