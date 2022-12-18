В Выборге пенсионера после звонка лжебанкира потеряла 900 тысяч рублей

Вчера к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 68-летняя жительница города Выборг. Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником ВТБ и посоветовала установить на смартфон специальное приложение и следовать её инструкциям. Под диктовку голоса в трубке пенсионерка перевела на сторонний номер почти 900 тысяч рублей. Только после этого она поняла, что стала жертвой телефонных аферистов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159УК РФ (мошенничество).