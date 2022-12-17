ента новостей

14:04
Пенсионер из садоводства "Бабино" перевел мошенникам 740 тысяч рублей
13:52
В Петербурге автоледи на каршеринге перевозила почти 1 кг психотропного средства
13:16
В Кингисеппе конфликт на почве ревности закончился стрельбой
13:12
В Петербурге пожилая женщина потеряла более 1,7 миллиона рублей, решившая заработать на криптовалютах
12:56
На парковке «Меги Дыбенко» избили бейсбольными битами и ударили ножом гражданина Таджикистана
12:41
В Красном Селе задержали мигранта, совершившего грабёж
12:37
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Пострадал 65-летний пассажир
12:36
В Пикколово тушили ангар предприятия по обработке древесины
12:32
Количество жалоб на некачественную уборку снега в Петербурге увеличилось втрое
09:47
Китайцы активизировались
09:05
Дрозденко под санкциями
08:25
Что с турпотоком?
20:46
В Ленобласти ДТП собирает пробку на «Сортавале»
20:42
Губернатор Ленобласти присвоил почетные звания работникам спорта
20:39
В Корабелке прошел Зимний Бал
20:36
Петербург примет Всероссийские юношеские соревнования по дзюдо
20:34
Андрей Картаполов заявил о жестком контроле за захоронением бойцов ЧВК «Вагнер» с воинскими почестями
19:21
В Ленобласти музеи приготовили для детей новогодние программы
18:21
Мобилизованные петербуржцы и члены их семей получат право на бесплатную юридическую помощь
17:19
Петербургские единороссы поздравили единственную в стране и мире женщину-арктического капитана с 90-летием Северного морского пути
17:16
В Петербурге продолжается акция «Дерево желаний»
17:02
В Сясьстрое построили дом для 195 жителей аварийных бараков
16:44
В Петербурге подвели итоги работы Антинаркотической комиссии
15:25
В Ленобласти восстановят сказочный дом Бабы Яги
15:11
Выставка работ финалистов конкурса «Всё будет хорошо!!!!»
14:30
В Петербурге осужден мужчина, убивший и расчленивший своего знакомого
14:28
В Ленобласти в лобовом ДТП четыре человека пострадали, среди них 2-летний ребенок
14:22
В Красносельском районе изнасиловали 14-летнюю девочку
11:48
В Выборгском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика
11:20
В Гатчине мошенники выманили у пенсионерки полмиллиона рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Кингисеппе конфликт на почве ревности закончился стрельбой

В Кингисеппе конфликт на почве ревности закончился стрельбой

0
45
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейскими Кингисеппского района задержан подозреваемый в стрельбе

14 декабря в больницу города Кингисепп обратился неработающий 27-летний мужчина, с непроникающими ранениями, который после оказания медицинской помощи, покинул больницу.

Установлено, что около 11 часов 30 минут на улице Ковалевского в ходе конфликта на почве ревности к общей знакомой неизвестный дважды выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета, после чего скрылся на автомобиле «Лада Веста».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

16 декабря на 4-м км Зеленогорского шоссе в посёлке Солнечное экипажем ДПС остановлен указанный автомобиль под управлением 41-летнего владельца.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район стрельба огнестрельное ранение травматика хулиганство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-12-2022, 13:42
В Кингисеппе разыскивают мужчину, стрелявшего из травмата в местного жителя
18-04-2022, 16:29
В Ленобласти произошел конфликт водителей со стрельбой
13-12-2022, 10:02
В Петербурге задержан злоумышленник, стрелявший в спину мужчине
12-09-2022, 11:07
В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
15-07-2022, 15:04
В Петербурге мужчина, на почве ревности до смерти избил свою сожительницу
3-08-2021, 19:27
В Петербурге задержан подозреваемый в групповой драке

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
48
Сегодня, 12:37
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Пострадал 65-летний пассажир
0
146
Вчера, 20:46
В Ленобласти ДТП собирает пробку на «Сортавале»
0
135
Вчера, 14:28
В Ленобласти в лобовом ДТП четыре человека пострадали, среди них 2-летний ребенок
0
103
Вчера, 09:32
На КАД столкнулись две фуры
Наверх