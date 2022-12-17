В Кингисеппе конфликт на почве ревности закончился стрельбой

14 декабря в больницу города Кингисепп обратился неработающий 27-летний мужчина, с непроникающими ранениями, который после оказания медицинской помощи, покинул больницу.

Установлено, что около 11 часов 30 минут на улице Ковалевского в ходе конфликта на почве ревности к общей знакомой неизвестный дважды выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета, после чего скрылся на автомобиле «Лада Веста».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

16 декабря на 4-м км Зеленогорского шоссе в посёлке Солнечное экипажем ДПС остановлен указанный автомобиль под управлением 41-летнего владельца.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.