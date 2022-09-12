В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата

Вчера днем возле дома 139/21 по пр. Энгельса, в Выборгском районе Петербурга неизвестный мужчина выстрелил из травматического пистолета в ногу 29-летнему гражданину одного из среднеазиатских государств, после чего сел в автомобиль «Хендай Гранд Старекс».

Установлено, что потерпевший, работник компании грузоперевозок, перекрыл своим автомобилем дворовой проезд при разгрузке, чем вызвал недовольство водителя минивэна, 34-летнего жителя Тосненского района. В ходе словесной перепалки житель области из принадлежащего ему травматического пистолета «ИЖ-79-9т» несколько раз выстрелил в оппонента.

Раненый мужчина госпитализирован в больницу, а стрелок задержан на основании ст. 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).