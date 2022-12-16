В Гатчине мошенники выманили у пенсионерки полмиллиона рублей

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 90-летняя жительница города Гатчина. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что ей звонил мужчина, который рассказал пенсионерке историю про серьезное ДТП с пострадавшими, виновником которой, якобы, стала её внучка. Телефонный собеседник сообщил, что родственнице можно помочь, но для этого требуется крупная сумма денег. Забрать её должен специальный курьер. Вскоре к пожилой женщины действительно прибыл мужчина, который представился посредником. Она передала ему 500 тысяч рублей. Когда курьер ушёл, пенсионерка поняла, что стала жертвой телефонных мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).