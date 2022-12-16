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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине мошенники выманили у пенсионерки полмиллиона рублей

В Гатчине мошенники выманили у пенсионерки полмиллиона рублей

0
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Опубликовал: Anton78
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Пожилая женщина из Гатчины поверила словам аферистов о спровоцировавшей ДТП родственнице

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 90-летняя жительница города Гатчина. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что ей звонил мужчина, который рассказал пенсионерке историю про серьезное ДТП с пострадавшими, виновником которой, якобы, стала её внучка. Телефонный собеседник сообщил, что родственнице можно помочь, но для этого требуется крупная сумма денег. Забрать её должен специальный курьер. Вскоре к пожилой женщины действительно прибыл мужчина, который представился посредником. Она передала ему 500 тысяч рублей. Когда курьер ушёл, пенсионерка поняла, что стала жертвой телефонных мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район мошенничество пенсионеры
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