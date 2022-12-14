В Гатчине пенсионерка отдала мошенникам 140 тысяч рублей

Накануне к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 87-летняя жительница города Гатчина. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что ей звонил мужчина, который представился внуком. Телефонный собеседник рассказал, что стал виновником серьёзного ДТП с пострадавшими, и сообщил, что теперь он может стать фигурантом уголовного дела. Также заявил, что срочно нуждается в крупной сумме денег, а передать её необходимо чрез курьера, приезд которого анонсировал. Через некоторое время к пожилой женщине действительно подъехал молодой человек, которому она передала ему 140 тысяч рублей, а позже поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).