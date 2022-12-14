В Петербурге задержали лжепродавца услуги «полёт на воздушном шаре»

Летом этого года к полицейским Невского района Петербурга поступили сообщение от двух мужчин, о том, что в отношении них было совершено мошенничество под предлогом оказания услуги «полет на воздушном шаре». Они перевели предоплату, общей суммой 47 тысяч рублей на банковскую карту, однако, взамен услугу так и не получили.

По данным фактам следственными органами были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера по подозрению в мошенничестве полицейские задержали 27-летнего местного жителя.

Установлено, что злоумышленник разместил на одном из сайтов информацию о предоставлении услуги «полет на воздушном шаре». Затем, в ходе общения в мессенджере с потерпевшими, убедил их осуществить онлайн предоплату, а после получения денежных средств перестал выходить на связь.

По месту проживания фигуранта проведен обыск, в результате которого изъято: 5 банковских карт, 7 мобильных телефонов, 12 сим-карт, 1 ноутбук, 2 флэш карты, 1 планшет, 2 роутера. 1 жесткий диск.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.