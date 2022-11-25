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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали пару мошенников, обманувших пенсионерку

В Невском районе задержали пару мошенников, обманувших пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района задержали пару мошенников, обманувших пенсионерку

Вчера около 14 часов 30 минут к полицейским Невского района поступило сообщение от 74-летней пенсионерки о том, что ей позвонила неизвестная, представилась дочерью, сообщила, что стала виновником ДТП, в котором пострадала девушка, и для ее лечения нужны деньги. Позже пенсионерка передала курьеру 300 000 рублей.

Вечером 18 часов 15 минут у дома 6 по улице Дмитрия Устинова опергруппой по подозрению в совершении данного преступления «по горячим следам» задержан неработающий ранее судимый 30-летний мужчина и 25-летняя девушка.

Злоумышленники доставлены в отдел полиции, в отношении них возбуждено уголовно дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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