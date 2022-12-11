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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине во время перетягивания ружья племянница убила своего дядю

В Тихвине во время перетягивания ружья племянница убила своего дядю

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Опубликовал: Вадик Котов
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В городе Тихвине Ленинградской области погиб житель Пикалево, приехавший в гости к племяннице

Вчера поздним вечером около 20 часов 35 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение об обнаружении трупа в парадной дома 29 по улице Пролетарской Диктатуры города Тихвин. На месте происшествия был обнаружен труп 56-летнего электрика Пикалевского завода. Он погиб от выстрела из мелкокалиберного ружья, которое привез с собой в гости к племяннице.

По версии 41-летней женщины и ее 34-летнего сожителя, она взяла ружье, чтобы пострелять. Мужчина попытался выхватить ружье из ее рук и в тот момент женщина нажала на спусковой крючок. Пуля сразила ее дядю, стоявшего рядом.

Так или иначе, следствие возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (умышленное убийство). Племянница и сожитель помещены в камеру.

По данным Агентства, на мужчине клейма ставить негде: с 2006 года пять раз судим за кражу и грабежи, а с марта этого года находится под следствием – и вновь за кражу.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район убийство
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