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Питерец.ру » Происшествия » Инспекторы ДПС потушили подар в центре Петербурга

Инспекторы ДПС потушили подар в центре Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудники дорожной полиции потушили пожар в центре Петербурга

Сегодня утром около 10 часов 30 минут экипаж спецбатальона ДПС №1, в составе инспекторов ДПС Юрия Шипилина и Дениса Смирнова, при патрулировании центра СПб остановился возле дома 37 по Невскому проспекту для оформления протокола в отношении водителя-нарушителя. Спустя несколько минут произошло внезапное возгорание торговой «точки» с фастфудом, установленной на тротуаре. Воспламенившаяся жидкость вытекла из горящей ёмкости и разлилась по тротуару. Полицейские вызвали пожарную охрану и до ее прибытия приняли меры по тушению пожара, а также ограничению движения пешеходов по тротуару. С помощью штатного автомобильного огнетушителя инспекторы ДПС ликвидировали возгорание. Прибывшие на место происшествия пожарные отсоединили торговую точку от электропитания. В результате инцидента никто не пострадал.

Источник: ГУ МВД
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