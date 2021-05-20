Главе Куйвози вменяют незаконное предпринимательств

Сегодня под подписку о невыезде отпущен 54-летний глава поселения во Всеволожском районе Ленинградской области, которому вменяют часть вторую статьи 171 УК - "незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере". Речь идёт о главе Куйвозовского поселения, депутате Александре Горюшкине, которого днём этого же дня доставили в Следственный Комитет на допрос.

По данным следствия, с 2012 по 2019 годы на территории нескольких населенных пунктов он организовал работу котельных для подачи тепла в дома. При этом работали предприятия без соответствующей лицензии, которую выдает Ростехнадзор. Жители, тем не менее, платили за услуги. Доход оценивается следствием в 300 миллионов рублей. Впрочем, речь может идти об обороте средств за эти годы.

Как ранее сообщал 47news, в администрации Куйвозовского поселения прошли обыски. Известно, что Горюшкину принадлежит компания "ГТМ-Теплосервис", занимающаяся теплоснабжением в поселении. По данным СК, там сегодня тоже прошли обыски. Отметим, что эта бизнес-деятельность народного избранника не раз привлекала внимание силовиков. В этом направлении смотрела даже ФСБ.