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Питерец.ру » Политика » Главе Куйвози вменяют незаконное предпринимательств

Главе Куйвози вменяют незаконное предпринимательств

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Опубликовал: Вадик Котов
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Главе поселения во Всеволожском районе Ленобласти Александру Горюшкину вменяют незаконное предпринимательство в течение почти десятка лет

Сегодня под подписку о невыезде отпущен 54-летний глава поселения во Всеволожском районе Ленинградской области, которому вменяют часть вторую статьи 171 УК - "незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере". Речь идёт о главе Куйвозовского поселения, депутате Александре Горюшкине, которого днём этого же дня доставили в Следственный Комитет на допрос.

По данным следствия, с 2012 по 2019 годы на территории нескольких населенных пунктов он организовал работу котельных для подачи тепла в дома. При этом работали предприятия без соответствующей лицензии, которую выдает Ростехнадзор. Жители, тем не менее, платили за услуги. Доход оценивается следствием в 300 миллионов рублей. Впрочем, речь может идти об обороте средств за эти годы.  

Как ранее сообщал 47news, в администрации Куйвозовского поселения прошли обыски. Известно, что Горюшкину принадлежит компания  "ГТМ-Теплосервис", занимающаяся теплоснабжением в поселении. По данным СК, там сегодня тоже прошли обыски. Отметим, что эта бизнес-деятельность народного избранника не раз привлекала внимание силовиков. В этом направлении смотрела даже ФСБ.

Источник: 47News
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