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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ликвидировали сеть наркосбытчиков

В Петербурге ликвидировали сеть наркосбытчиков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
В Петербурге ликвидирована сеть наркосбытчиков

В Петербурге сотрудники полиции задержали двух братьев 39 и 42 лет из Краснодарского края, которые наладили подпольную сеть по сбыту «Прегабалина» и «Тропикамида». Их сообщниками были 45-летний оптовый сбытчик и трое розничных закладчиков 41, 43 и 45 лет.

Злоумышленники приобретали сильнодействующие препараты в московских аптеках по поддельным рецептурным бланкам, происхождение которых в настоящее время устанавливается. После покупки вещества перевозились в СПб для дальнейшего распространения через тайники-закладки.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых полицейские изъяли около 1,5 тыс. флаконов и 1000 таблеток «Тропикамида», 15 коробок и 168 капсул «Прегабалина». В отношении участников наркосети возбуждены уголовные дела. Все фигуранты заключены под стражу.

Источник: ГУ МВД
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