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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе задержали мигранта, который обманул пенсионерку

В Московском районе задержали мигранта, который обманул пенсионерку

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47
Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Полицейскими Московского района задержан приезжий, который обманул пенсионерку

В минувшую среду к полицейским Московского района Петербурга обратилась 84-летняя женщина с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

Установлено, что злоумышленники действовали по схеме «родственник попал в ДТП», в результате потерпевшая отдала курьеру 900 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера ночью возле дома 101 корпус 1 по Витебскому проспекту сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан неоднократно судимый неработающий 25-летний приезжий, проживающий в одном из отелей Петербурга.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
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