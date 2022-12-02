В Московском районе задержали мигранта, который обманул пенсионерку

В минувшую среду к полицейским Московского района Петербурга обратилась 84-летняя женщина с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

Установлено, что злоумышленники действовали по схеме «родственник попал в ДТП», в результате потерпевшая отдала курьеру 900 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера ночью возле дома 101 корпус 1 по Витебскому проспекту сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан неоднократно судимый неработающий 25-летний приезжий, проживающий в одном из отелей Петербурга.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.