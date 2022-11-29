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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах задержали мужчину, перевозившего три пистолета и четыре ящика патронов

В Шушарах задержали мужчину, перевозившего три пистолета и четыре ящика патронов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Автоинспекторы Санкт-Петербурга задержали мужчину, перевозившего три пистолета и четыре ящика патронов

Три пистолета и четыре ящика патронов обнаружили автоинспекторы Петербурга в салоне и багажнике остановленного на Колпинском шоссе в посёлке Шушары отечественного внедорожника. Перевозивший арсенал 38-летний водитель пояснил, что всё это нашёл во время раскопок на местах боевых действий прошлых лет.

Проведённая экспертиза оружия и боеприпасов показала, что пистолеты «ТТ» образца 1930 года и «Парабеллум» модели 1908 года непригодны для производства выстрелов. Однако третий пистолет системы Борхард-Люгера, по мнению экспертов, вполне может вести огонь. Патроны же являются спортивно-охотничьими и пригодны для стрельбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район оружие боеприпасы
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